Лепс иронично прокомментировал слухи о рекордных гонорарах Кадышевой

В мире шоу-бизнеса то и дело вспыхивают споры о гонорарах звёзд. На этот раз поводом стала информация о том, что Надежда Кадышева теперь получает за выступление рекордные 20 млн рублей. Однако её коллега, Григорий Лепс, в разговоре с KP.RU позволил себе слегка ироничный комментарий на этот счёт.

Лепс не стал напрямую оспаривать цифры, но дал понять, что рекорды бывают разные. Он искренне порадовался за успех коллеги, но при этом намекнул, что в его практике были куда более внушительные суммы.

«Это вам только кажется, что Кадышева самая высокооплачиваемая. Хотя я рад за нее, давайте ее поздравим. Мне, к примеру, как-то заплатили 100 млн рублей, и что, я буду всем это рассказывать?» - заявил артист.

Если же говорить о предстоящих праздниках, то здесь, по мнению экспертов, Лепс и вовсе вне конкуренции. Промоутер и организатор праздников Сергей Лавров подтверждает, что в новогоднюю ночь Григорий Лепс станет самым востребованным и высокооплачиваемым артистом. Его гонорар за выступление в этот период стартует от 150 тысяч евро, что составляет примерно 14 миллионов рублей.

Певец не стал скрывать, что в ночь с 31 декабря на 1 января его график будет предельно насыщенным. Он планирует работать на нескольких закрытых корпоративных мероприятиях.