«Сейчас я на перепутье»: Даниил Воробьев рассказал о растущих гонорарах и дочери

Актер Даниил Воробьев сейчас находится на пике популярности и востребованности. В интервью Starhit артист рассказал, как меняется ради ролей, что избавило его от звездной болезни и как дочка переносит разлуку с отцом.

Для роли в сериале «Жара» Воробьев физически изменился — набрал массу и «засушился». При этом сам артист больше не хочет таких экспериментов: столь серьезный режим питания выматывает.

«Все по часам, маленькие порции, маленький калораж… Хочется после семи уже просто лечь спать, потому что мечтаешь сожрать все!», — рассказал артист.

Следующий творческий год Воробьев хочет посвятить «присутствию» — когда «нет никаких идей о себе и концепций». Артист решил «убрать все лишнее», оставив только себя. При этом сам актер затрудняется сказать, какой он на самом деле.

«Сейчас я на перепутье, потому что заканчивается эпоха эксцентрики и начинается эпоха сути. То присутствие, о котором я упоминал выше, сродни горам или траве, деревьям или воздуху, у них же нет никакой идеи, они существуют априори. Вот это априори и хотелось бы нащупать в себе», — заявил Воробьев.

Артист рассказал, что не быстро вырос в гонорарах — в течение 10 лет он постепенно поднимался к тому заработку, который сейчас имеет. Для этого пришлось потрудиться. Воробьев отмечает, что «уважает энергию денег».

«И, если грамотно с ней обращаться, она по-другому проявляется в твоей жизни. Но у меня по-прежнему нет какой-то финансовой грамотности, чтобы, к примеру, упорно копить. И, мне кажется, в моем случае траты освобождают место для новых денег», — признался актер.

Воробьев добавил, что обожает шопинг, из-за чего может «потерять бдительность», а это сказывается на бюджете. При этом артист уверен, что если уберет 70% своего гардероба, то ничего не потеряет.

Актер также признался, что ловил себя на «заскоках». В один момент у Воробьева возникла иллюзия, что «так будет всегда». Она расслабила его — и с точки зрения занятости, и с точки зрения финансов. По мнению артиста, это было одно из проявлений звездной болезни.

«Но потом жизнь дает тебе щелбан, и быстро приходишь в себя. Каких-то клишированных отклонений, типа "я не буду общаться с поклонниками" или "я не буду фотографироваться", конечно, нет», — сказал артист.

Отдельно Воробьев рассказал о своей четырехлетней дочери Эльзе. Он признался, что у него с наследницей «очень плотный контакт», даже несмотря на то, что артист много работает. До определенного момента девочка переносит разлуку, однако после начинает требовать папу.

«У нас есть задел — 10 дней, когда дочь еще "норм", а вот после начинается волокита. Эльза начинает просить папу, может начать собираться ко мне: она спускается в прихожую на первый этаж, натягивает шапку, ботинки на босу ногу, берет рюкзак и требует: везите меня!», — признался Воробьев.

Артист также отметил, что скоро у него будет ряд премьер с возрастным рейтингом «6+». Он с удовольствием посетит их вместе с Эльзой.

Игра в театре тем временем у Воробьева на «большой паузе», но актер уверен, что совсем скоро она прервется. Сейчас он ищет «подходящий шаг», однако это точно не будет комедийная антреприза — «что-то более метафизическое, экзистенциальное, то есть скорее драма».