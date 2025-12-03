Юрий Лоза раскрыл, за что себя упрекает в отношении с отцом-инвалидом

Певец Юрий Лоза признался в Telegram-канале, что жалеет о редких встречах с отцом-инвалидом.

«Конечно же, упрекаю себя за то, что мы с ним так мало общались в последние годы его жизни. Тем более, что нам было о чем поговорить», — поделился артист.

Лоза рассказал о своем отце в Международный день инвалидов. По словам певца, когда ему было девять лет, его родитель попал в страшную аварию. В результате у отца музыканта сгорело более пятидесяти процентов кожи. Мужчине также ампутировали ногу. После двух лет реабилитации родитель исполнителя начал строить свою жизнь заново.

«Ему выдали по льготе «Запорожец» с ручным управлением, но и так большие долги нашей семьи выросли чуть ли не до луны. Конечно же, ни о каких сервисах не могло быть и речи», — рассказал артист.

Лоза отметил, что стал помощником автослесаря. Вместе с отцом он чинил «Запорожец».