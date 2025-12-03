Популярная актриса, известная по ролям в сериалах «Универ» и «СашаТаня», Валентина Рубцова продолжает активно участвовать в творческих проектах. Издание News.ru рассказало, какие фильмы и спектакли с ее участием выходят в последнее время, что она говорила о Донбассе и Крыме.

Творческий путь Рубцовой

Валентина Рубцова родилась 3 октября 1977 года в Макеевке, Донецкой области. После окончания ГИТИСа она стала солисткой популярной группы «Девочки», в которой выступала до 2003 года. Ее кинодебют состоялся в 2004 году в сериале «Ландыш серебристый — 2».

Широкую известность актриса получила благодаря роли Тани Архиповой в сериале «Универ» и его спин-оффе «СашаТаня». Кроме того, Рубцова снималась в таких фильмах, как «Виола Тараканова», «Свой человек», «Аэропорт», «Кто в доме хозяин?» и «СамоИрония судьбы». На данный момент в ее фильмографии насчитывается 15 проектов.

Личная жизнь Рубцовой

В 2009 году Валентина Рубцова вышла замуж за предпринимателя Артура Мартиросяна. Актриса отзывается о своем муже с теплотой. В 2011 году у пары родилась дочь София. Рубцова подчеркивает важность личного пространства для своих близких.

Взгляды Рубцовой на Донбасс и Крым

В 2019 году Валентина Рубцова поделилась воспоминаниями о своем последнем визите в Донбасс, который состоялся девять лет назад. Она рассказала, что ее семья тесно связана с этим регионом, и что ее брат похоронен там. Актриса также отметила, что ее родители не хотят покидать Донбасс, так как считают, что это их место.

Рубцова получила российское гражданство в 2009 году. Она выразила мнение, что Крым за последние годы расцвел. Актриса утверждает, что присоединение Крыма к РФ — правильное решение.

Текущие проекты Рубцовой

На данный момент Валентина Рубцова продолжает активно работать в театральной сфере, участвуя в постановке «Очень веселые ребята». В 2025 году она также снялась в комедийном проекте «Невероятные приключения Шурика». В этом фильме актриса работала вместе с такими известными артистами, как Лариса Долина, Филипп Киркоров и Ольга Бузова.