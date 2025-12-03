Бросил жену и отрекся от дочки: тайна Олега Стриженова. Кем стала его внучка, от которой отвернулась вся семья?

Наталья Стриженова родилась в творческой семье. Отец Олег Стриженов и мать Марианна Бебутова были артистами. Они познакомились на съёмках фильма «Овод» и быстро поняли, что встреча — судьбоносная. Однако спустя 11 лет брака пара рассталась.

На время декрета Марианна отошла от актёрской жизни и полностью посвятила себя дочери. В это время супруг активно строил карьеру, не отказывался от съёмок и гастролей, из-за чего в актёрской среде поползли слухи о любвеобильности артиста.

Сначала Марианна не верила тому, что говорят о муже, пока не узнала о его романе с молодой коллегой. Людмиле Марченко было всего 18 лет. Узнав о беременности, она тут же сообщила Стриженову, но избранник настоял на аборте и отказался уходить от жены.

Олег Стриженов и Марианна Бебутова

Следующая интрижка артиста случилась спустя несколько лет. Роман Стриженов завёл с коллегой Любовью Земляникиной. Узнав, что новая любовница беременна, артист ушёл из семьи.

К тому времени дочери актёра исполнилось 11 лет. Расставание родителей далось ей нелегко и оставило отпечаток на судьбе. Несмотря на это, девочка решила пойти по стопам родителей.

Она окончила хореографическое училище, а затем поступила во ВГИК. В кино Наталья впервые снялась в 15-летнем возрасте. Она сыграла Лелю Козелькову в фильме «Москва-Кассиопее».

Наталья Стриженова

В 70-80-е она исполнила несколько десятков ролей второго плана. Ей охотно доверяли образы школьниц и старшеклассниц. А вот драматические роли обходили Наталью стороной.

Параллельно Стриженова выступала на сцене Театра-студии киноактёра. Она сыграла множество ролей и, казалось, что совсем скоро успех и слава настигнут её. Но с приходом 90-х актерская карьера Натальи сошла на нет.

Личная жизнь

В конце 80-х артистка вышла замуж за коллегу Николая Холошина. Однако счастливую семью построить не удалось, и пара расталась за несколько месяцев до рождения дочери Александры. От отца девочка унаследовала лишь отчество и фамилию.

Невостребованность, неудачи на любовном фронте и финансовые трудности заставили Наталью отдать дочь на воспитание матери. Они жили в одном подъезде, но жизнь наследницы интересовала артистку в последнюю очередь.

Наталья Стриженова

Повзрослев, Александра рассказывала: иногда мать могла с самого утра употреблять алкоголь. Её запои длились месяцами, поэтому девочке было лучше жить у бабушки.

К слову, Марианна Бебутова тоже оказалась выброшена из мира кино. Суровые 90-е не щадили ни молодых, ни опытных артистов. Чтобы прокормить себя и внучку, актриса пошла работать консьержкой.

Тайна гибели

В конце 1990-х Наталья Стриженова закрутила роман с мужчиной по имени Александр. Он жил в её квартире и настаивал на прописке, но женщина сопротивлялась.

Она по-прежнему выпивала, не обращая внимания на просьбы дочери и матери бросить вредное пристрастие. Вскоре Стриженова столкнулась с бессонницей. Чтобы наладить сон, врач прописал артистке специальные препараты, но оговорился: с алкоголем они несовместимы.

Сначала Наталья выполняла рекомендации доктора, но затем не смогла противиться привычке. В возрасте 45 лет она покинула этот мир.

Александре тогда было 16 лет. Девушка была уверена: её мать отравили, но доказать ничего не смогла.

Роковые ошибки

Смерть единственной дочери сказалась на здоровье Марианны Бебутовой, а бедственное финансовое положение заставило артистку подписать договор ренты со внезапно появившимися на пороге «помощниками».

Марианна Бебутова

Из-за переживаний женщины не стало в мае 2004 года. По договору квартира перешла в руки новых собственников, а Александра была вынуждена жить в «однушке» матери.

Но и тут судьба жестоко обошлась с девочкой. Арендатор, который жил в квартире ещё при жизни матери, пообещал Александре помощь, нужно было всего лишь составить на него генеральную доверенность. Из-за невежества девочка согласилась на это и вскоре осталась без жилья.

Семеро детей и поиски счастья

Чтобы не остаться без крыши над головой, Холошина решила родить от возлюбленного по имени Павел, который увёз ее в Александров. Вскоре родился сын Роман, а затем и дочь Лера, но отношения пары это лишь усугубило. В итоге Александра отправилась обратно в Москву, оставив детей на попечение свекрови.

Вскоре девушка закрутила новые романы, а на свет появились дети — Алан, Илья и Мия. Чтобы прокормить наследников, многодетная мать пошла на телешоу. Она сочинила рассказ о том, что была суррогатной мамой, но заказчики отказались от детей.

В 2024 году девушка рассказала, что наконец-то обрела счастье с ведущим праздников по имени Павел. В этих отношениях она родила дочь Марианну, а в мае 2025 года стала мамой в седьмой раз.

Наладить отношения со знаменитым дедом Александра не смогла. После его смерти она разругалась и с дядей — Александром Стриженовым. Мужчина лишь отметил, что племянница однажды сильно оскорбила его отца, из-за чего он не намерен больше с ней поддерживать связь.

Стриженов подчеркнул, что помогал родственнице деньгами, но теперь всё в прошлом.

Сегодня Александра: коуч, бизнесвумен и блогерша. 36-летняя внучка артиста рассказывает в соцсетях о своей жизни и гордится многодетностью.

