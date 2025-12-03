Дизайн квартиры Долиной оценили

Ремонт в квартире певицы Ларисы Долиной в Хамовниках далек от понятий изысканности и тонкого вкуса. Внутреннее убранство в доме, ставшем предметом судебной тяжбы, в беседе с «Аргументами и фактами» оценила риелтор Алина Правоторина.

По мнению агента, дизайнерское решение в квартире артистки довольно распространено среди представителей богемной среды. Под этим Правоторина подразумевает так называемый стиль Людовика, который для многих отдает «цыганщиной», с обилием золота. В глазах многих покупателей интерьер, выдержанный в такой стилистике, не выглядит современным.

«Это очень сильно на любителя, скажем так», — отметила риелтор.

Тем не менее собеседница издания подчеркивает, что несмотря на свою неактуальность в таком ремонте используются дорогие материалы.

Как пояснила Правоторина, если речь идет об объекте в элитном сегменте, наличие и качество ремонта влияет на скорость продажи, но не на стоимость. По словам агента, действительно красивую квартиру с современным ремонтом купят быстрее, но и на такой ремонт, как в случае Долиной, нашелся бы свой покупатель. Как правило, приобретая элитное жилье, покупатели предпочитают делать ремонт по собственному вкусу, но есть и те, кого устроит подобный интерьер.

Ранее сообщалось, что на фоне судебных разбирательств из-за квартиры Долина перебралась в дом в подмосковном поселке Славино. Этим коттеджем певица обзавелась еще в начале 2000-х.