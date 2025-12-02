Николаев совершил благородный поступок в адрес Наташи Королевой

Композитор и автор песен Игорь Николаев сделал благородный поступок для своей бывшей жены Наташи Королевой. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, после развода он разрешил Королевой исполнять все песни, который он написал специально для нее.

«Она артистка. Как можно человека лишить репертуара. Это лишить человека работы, заработка, гастролей», — заявил он.

При этом, Николаев не стал делать подобного для Ксении Собчак, которой пришлось заплатить ему 150 тысяч рублей за семисекундный фрагмент песни Аллы Пугачевой «Не обижай меня» который она вставила в интервью. По словам Николаева, изначально им удалось решить ситуацию мирно, но позже Собчак снова использовала фрагмент его творчества без разрешения.

«Когда она мне позвонила, мы разрешили вопрос. Она сказала: “Большое спасибо, Игорь Юрьевич. Мы с Костей ждем вас у нас в театре, на любой спектакль приходите”. Это был первый случай. Сейчас я у нее снова плохой», — объяснил он.