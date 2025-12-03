Адвокат Добровинский назвал ошибку Долиной в ситуации с квартирой

Адвокат Александр Добровинский назвал ошибку певицы Ларисы Долиной в ситуации с продажей квартиры. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По словам юриста, главная ошибка Долиной в том, что на данный момент она никак не прокомментировала ситуацию. При этом Добровинский считает, что самой певице необязательно говорить что-то лично — это могут сделать ее адвокаты.

«Ошибка Ларисы и ее юристов заключается в том, что до сегодняшнего дня не было никаких внятных комментариев — не от нее (она как раз не должна ничего говорить), а от стряпчих, которые должны были объяснить, а затем вступить в бой за клиентку. Вот почему весь интернет в мемах и насмешках над Ларисой Долиной. И, думаю, это продлится еще какое-то время. Чья это ошибка? Только ее», — заявил он.

Напомним, что Лариса Долина оказалась в центре скандала, который разгорелся после того, как она продала свою квартиру в центре Москвы. После завершения сделки певица заявила, что действовала под влиянием мошенников и обратилась в суд. Суд встал на ее сторону и признал сделку недействительной, но при этом не обязал певицу отдать деньги от продажи обратно покупателю. Это вызвало широкий общественный резонанс, а сама Долина стала объектом критики в соцсетях.

Ранее концертный директор Долиной призвал «не устраивать беспредел».