Адвокат Добровинский назвал главную ошибку Долиной

Адвокат Александр Добровинский заявил, что разгоревшийся скандал вокруг певицы Ларисы Долиной, по его мнению, во многом связан с тем, что юристы певицы вовремя не выступили с четкими разъяснениями.

По словам эксперта, работа защитника как раз и заключается в том, чтобы принимать все удары на себя и не давать клиенту становиться мишенью для нападок. Добровинский напомнил, что в других случаях он всегда выходил вперед и закрывал своих подзащитных от публичных конфликтов, поэтому те оставались в стороне от скандалов.

Он подчеркнул, что именно отсутствие профессиональной защиты привело к всплеску мемов и насмешек в Сети. По словам адвоката, интернет будет обсуждать историю Долиной еще некоторое время, и ответственность за это, как он считает, лежит полностью на ее правовой команде.

— Ошибка Ларисы и ее юристов заключается в том, что до сегодняшнего дня не было никаких внятных комментариев. Не от нее — она как раз не должна ничего говорить, а от стряпчих, которые должны были объяснить, а затем вступить в бой за клиентку. Вот почему весь интернет в мемах и насмешках в адрес Ларисы Долиной. Чья это ошибка? Только ее, — прокомментировал в своем Telegram-канале Добровинский.

