Shaman рассказал о написании песен в туалете

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, заявил, что по ночам записывает черновики новых песен, сидя в туалете. Его слова передает корреспондент Daily Storm.

На вопрос одного из зрителей возлюбленная артиста и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что иногда он убегает куда-то по ночам, чтобы писать новые композции. На это Shaman ответил, что идеи приходят, когда он еще не отошел ко сну.

«Чтобы Катю не будить, уходишь куда-нибудь в туалет подальше, фиксируешь мелодию. И все — она у тебя уже в телефоне», — признался Ярослав.

Ранее стало известно, что заслуженный артист России Ярослав Дронов рассказал, что носит кожаные штаны с девяти лет, а первые такие брюки ему сшила мама.