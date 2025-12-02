Полина Диброва рассказала об отношениях с бывшим мужем

Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина рассказала о своих отношениях с бывшим возлюбленным. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По словам Полины, ей удалось сохранить с Дмитрием приемлемые отношения, а также не ругаться на публике. Кроме того, она подтвердила, что бывший муж не против того, чтобы Полина оставила его фамилию.

Как объяснила Полина, бывшим супругам удалось сохранить хорошие отношения ради детей.

«Дети наше будущее и основа семьи. <...> Я понимаю, что не всегда можно сохранить то, что казалось таким сильным и страстным несколько лет назад, поэтому с огромным уважением друг к другу надо понимать, что вы это делаете ради своих детей», — заявила она.

Ранее Диброва заявила, что теперь ее никто не встречает в аэропорту.