Мошенники начали использовать имя Дмитрия Нагиева в новой схеме

Аферисты стали задействовать образы знаменитостей в одной из ранее выявленных схем, связанных с Wildberries. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ).

В пресс-службе уточнили, что мошенники разработали обновленную версию схемы с кликбейтными постами в соцсетях, в которых говорится о «задержании в банке за заказы по акции от Wildberries» родственницы известного актера Дмитрия Нагиева.

В РВБ пояснили, что в интернете в настоящее время расходится новая волна мошеннических постов с фишинговой ссылкой.

«В них рассказывается о том, что невинная женщина была задержана в банке при попытке снять крупную сумму наличных, и при задержании она пояснила, что деньги заработала честно, благодаря акции от Wildberries, которая позволяет ежедневно зарабатывать крупные суммы», — заметили в компании.

В пресс-службе отметили, что далее пользователям предлагается перейти по ссылке на поддельную страницу с предложением принять участие в аналогичной акции.

В компании напомнили о рисках перехода по сомнительным ссылкам и ввода личных данных на сторонних ресурсах. В пресс-службе добавили, что информацию следует проверять только через официальные источники.