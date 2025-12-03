Гоблин отреагировал на скандал вокруг Долиной известной цитатой

Верховный суд Российской Федерации принял к сведению и учтет предложения депутатов Госдумы по борьбе с действиями аферистов по "схеме Долиной". Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на ответ органа. "Содержащаяся в вашем письме информация принята к сведению и будет учтена Верховным Судом Российской Федерации в дальнейшей аналитической деятельности", - сказано в документе за подписью зампредседателя Верховного суда Юрия Глазова. Накануне стало известно, что Верховный суд России рассмотрит жалобу защиты Полины Лурье на решения нижестоящих судов о признании недействительной сделки купли-продажи квартиры певицы. Подчеркивается, что "этот спор будет разрешен в рамках правового поля с соблюдением законных интересов сторон". В последнее время российские суды аннулировали более трех тысяч аналогичных сделок, когда после продажи недвижимости люди сообщали, что стали жертвами обмана. Покупатели лишаются и денег, и жилья. Подробнее о том, что известно о деле и как "эффект Долиной" повлиял на рынок недвижимости, — в материале "Газеты.Ru".