Как сейчас живет Анна Каменкова: биография, карьера и личная жизнь

Актриса театра и кино Анна Каменкова наиболее известна российскому зрителю своими ролями в фильме «Молодая жена» и сериале «Тест на беременность». Но несмотря на успешную карьеру, ее путь в профессии и личной жизни был связан с серьезными испытаниями. Подробности ее биографии рассказала «Комсомольская правда».

Ранние годы и начало карьеры

Каменкова родилась 27 апреля 1953 года в Москве в семье преподавателей русского языка и литературы. Первую свою роль она получила уже в возрасте шести лет — в фильме «Девочка ищет отца». После этого она занималась в студии художественного слова.

В возрасте девяти лет Каменкова потеряла мать. После этого ее воспитанием занимался отец. Благодаря этому девочка смогла продолжить свою актерскую карьеру.

Карьера актрисы театра и дубляжа

Каменкова стала известна не только своими ролями в кино, но и как голос дубляжа. Она подарила свой голос героиням фильмов «Жестокий романс», «Гардемарины», «Унесенные ветром», «Молчание ягнят» и других. А самыми значимыми экранными ролями актрисы остаются ее работы в картинах «Молодая жена», «Визит к Минотавру», «Софья Петровна», «Стрингер», «Марш Турецкого», «Метод Фрейда» и «Семейные обстоятельства».

Личная жизнь

В 1980 году актриса вышла замуж за режиссера Анатолия Спивака, который старше Каменковой на 15 лет. Как неоднократно заявляла актриса, супруг оказал огромное влияние на ее профессиональное развитие.

Но самой тяжелой темой для Каменковой является материнство. Актриса пережила несколько выкидышей, потерю ребенка на шестом месяце беременности, а также подозрение на бесплодие. Но тем не менее, в 1987 году Каменкова все же смогла стать матерью — у нее родился сын Сергей.

«Господь Бог так распорядился. Работала много, выкидыши были. После этого врачи не давали надежд, но чудо свершилось — у меня родился сын. Всю беременность лежала на сохранении. Врачи сберегли мне ребеночка. За это я им очень благодарна. Он для меня — наивысшее счастье. Каждый день говорю: “Господи, спасибо тебе за мальчика!”», — вспоминала сама актриса.

Настоящее

В последние годы Каменкова стала более избирательна в выборе ролей, объясняя это недовольством качества сценариев. Среди ее последних проектов работы над сериалом «Открытый брак», в семейной комедии «Многодетство» и мелодраме «Стюардесса». А также главная роль в военной драме «Солдатская мать», основанной на реальной истории Епистинии Степановой.

Сегодня Анна Каменкова продолжает сниматься и работать в театре. По ее словам, с возрастом она стала больше ценить личное время и отдавать предпочтение проектам, которые соответствуют ее собственным вкусам и принципам. Кроме того, сама Каменкова заявляет, что нашла свое счастье в спокойной семейной жизни и завершении строительства дома. Актриса надеется, что когда-нибудь дождется появления внуков.