Мария Погребняк поздравила Агату Муцениеце с пополнением

Мария Погребняк отреагировала на новость о том, что Агата Муцениеце родила третьего ребёнка. Блогер поделилась информацией в своём телеграм-канале, поздравила актрису как с пополнением, так и с новым статусом — многодетной мамы.
Напомним, что Super первым рассекретил пополнении в семье Муцениеце. Беременность она подтвердила в июне после того, как в Сети появились слухи. Чуть позднее, в августе, она и Пётр Дранга сыграли роскошную свадьбу. Интриговать поклонников супруги не стали и сразу раскрыли пол малыша.