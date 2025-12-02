Мария Погребняк поздравила Агату Муцениеце с пополнением

Мария Погребняк отреагировала на новость о том, что Агата Муцениеце родила третьего ребёнка. Блогер поделилась информацией в своём телеграм-канале, поздравила актрису как с пополнением, так и с новым статусом — многодетной мамы.

© Super.ru

«Сама Агата пока держит паузу и не делится новостью официально, но мы уже можем поздравить! Добро пожаловать в клуб многодетных счастливых мам. Агата, от всей души желаю тебе и маленькой принцессе здоровья, нежности и бесконечного счастья», — обратилась к актрисе знаменитость.

Напомним, что Super первым рассекретил пополнении в семье Муцениеце. Беременность она подтвердила в июне после того, как в Сети появились слухи. Чуть позднее, в августе, она и Пётр Дранга сыграли роскошную свадьбу. Интриговать поклонников супруги не стали и сразу раскрыли пол малыша.