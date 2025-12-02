Певец Буйнов рассказал, что его альбом выставили на продажу за 38 тыс. рублей

Певец Александр Буйнов рассказал в Telegram-канале, что его альбом решили продать за рубежом. Буйнов поделился, что некий выставил на продажу его альбом "В облака" за $500 (около 38,8 тысяч рублей по текущему курсу, "Газета.Ru"). "Ну, врать не буду, это льстит — значит, мое творчество нужно людям. Надеюсь, и мои авторские отчисления там учтены, ха-ха", — поделился артист. По словам Буйнова, ему приятно осознавать, что его песни слушают за границей. В июне артист заявил, что жители Европы хорошо относятся к русским и не думают плохо о них. Он поделился, что его бывшая коллега переехала в Италию вместе с мужем и двумя детьми. По словам Буйнова, в их семье активно изучают русский язык и отмечают важные для России праздники — 9 Мая, Новый год и другие. Музыкант добавил, что у его знакомой есть греческие корни, однако это не мешает ей пропагандировать русскую культуру в Италии. Александр Буйнов — советский и российский певец, музыкант, композитор, шоумен, киноактер; народный артист Российской Федерации, народный артист Республики Ингушетия. Член партии "Единая Россия".