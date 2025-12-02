Иосиф Пригожин раскрыл подробности общения со своей мамой: «Душат своей любовью»

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин раскрыл подробности своих отношений с матерью, которая проживает за границей. Об этом он рассказал в беседе с WomanHit во время подготовки к концерту «Ода матери».

© Super.ru

По словам продюсера, его мама поддерживает контакт с ним по несколько раз на дню, редко давая ему возможность самому набрать её номер. При этом Иосиф относится к таким материнским уловкам с юмором и пониманием.

«Это я называю — террор любовью. Они любовью своей так душат, что ты вырваться не можешь. Поэтому иногда бывает с перебором», — с улыбкой отметил Пригожин».

Продюсер с теплотой вспомнил свою бабушку, с которой провёл детство, и тётю, ставшую для него второй матерью. При этом он считает, что его успех во многом связан с ранней самостоятельностью.

Сегодня у Иосифа Пригожина собственная большая семья: он состоит в браке с известной артисткой Валерией, на двоих с которой у них шестеро детей и трое внуков.

