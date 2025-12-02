Боня рассказала о скандале с отцом своей дочери

Виктория Боня поделилась историей о конфликте с отцом своей дочери Анджелики из-за хлеба. Блогер, посетив ресторан вместе со своей дочерью, подняла актуальную тему: следует ли класть оторванный кусок хлеба на стол, как это принято в Европе, или возвращать его в корзинку, передает Super.ru.

Виктория начала разговор с утверждения: «Мы, русские, не кладем хлеб на стол». Российский народ, как отметила блогер, кладет продукт обратно. Как подчеркнула Боня, в Европе же это считается нормальным — положить хлеб на стол.

«Но там не было скатерти, у тебя хотя бы тут скатерть, а там был просто грязный стол. Но то, что я отщипнула хлеб и положила обратно в корзинку — это же тоже неправильно считается?», — отметила Боня.

Возвращение Бони в Москву ознаменовалось скандалом

Виктория рассказала, что однажды поругалась с Алексом Смерфитом из-за этого. Напомним, что телеведущая и наследник ирландского миллиардера, были в гражданском браке на протяжении семи лет. В этом союзе у них родилась дочь Анджелина. Виктория рассказывала, что пара серьезно готовилась к свадьбе и даже успела составить брачный контракт. Однако в 2017 году их отношения закончились, и они расстались.