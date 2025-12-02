«Материал собран»: Алана Мамаева собирается судиться с бывшим мужем

Блогерша Алана Мамаева заявила, что готова судиться с бывшим мужем и его новой женой из-за клеветы. Она уверена, что супруги распространяют сведения, которые порочат ее честь, поэтому собирается добиться для них наказания.

В личном блоге Алана призналась — у нее уже все готово для похода в суд, однако пока она себя сдерживает. Но если давление продолжится, она незамедлительно подаст иск.

«Материал собран. Если это продолжится, будет иск», - заявила Мамаева.

Отметим, что блогершу обижают высказывания в адрес нее в соцсетях. Например, Павел делился, что якобы именно из-за Аланы у него испортились отношения с дочерью. Жена же футболиста во всем его поддерживает и тоже негативно отзывается о Мамаевой.

При этом, по словам Павла и Надежды, в их семье царит полная гармония. Спортсмен рассказывал, что только с женой почувствовал себя по-настоящему счастливым. Он отмечал, что встреча с Надеждой была его мечтой. А время, проведенное с Аланой, он предпочитает не вспоминать.

