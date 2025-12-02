Агата Муцениеце стала мамой в третий раз

Актриса Агата Муцениеце, известная зрителям по сериалу «Закрытая школа», стала мамой в третий раз. Об этом рассказывает издание Super. Уточняется, что роды прошли в московском роддоме Лапино. На свет появилась девочка.

Сейчас актриса посвящает все силы восстановлению после родов. В социальных сетях Муцениеце пока не делится первыми снимками новорождённой, продолжая публиковать заранее подготовленные фотографии и видео, где она ещё беременна.

Слухи о своей беременности Муцениеце подтвердила в июне. В августа артистка и ее муж Петр Дранга сыграли пышную свадьбу. Также супруги устраивали гендер-пати, на котором присутствовала вся семья. Там также были дети актрисы от предыдущего брака с Павлом Прилучным — сын Тимофей и дочь Мия.