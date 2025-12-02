Проекту семьи Долиной отказали в гранте на десятки миллионов рублей

Президентский фонд культурных инициатив отклонил заявку компании «Музкульт», которая связана с дочерью Ларисы Долиной, на получение крупного гранта в размере 76,6 миллиона рублей. Эти средства планировалось направить на программу, связанную с развитием новых талантов в мире эстрады, сообщает «Абзац».

Запуск проекта планировался на январь 2026 года, и он должен был завершиться в феврале 2027 года. Однако заявка не была одобрена.

Скандал вокруг Ларисы Долиной начался после того, как она продала свою квартиру в центре Москвы. Впоследствии артистка утверждала, что стала жертвой мошенников и обратилась в суд с требованием признать сделку недействительной.

Суд принял сторону Долиной и вернул ей квартиру, однако не обязал компенсировать деньги покупателю. Этот случай получил широкое обсуждение в обществе, и Долина столкнулась с критикой, в частности, со стороны звезд.

ФНС закрыла благотворительный фонд дочери Долиной

В русскоязычном интернете начали появляться материалы, посвященные «Эффекту Долиной» — мошеннической схеме, при которой владелец квартиры после ее продажи обращается в суд, признавая сделку недействительной. В результате покупатель остается и без денег, и без недвижимости.