Возлюбленная Тимати показала подарок от рэпера: «Любимый подарил»

Девушка рэпера Тимати Валентина Иванова рассказала, что получила кольцо с бриллиантом от возлюбленного. Издание Pudra Media опубликовало видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

Валентина Иванова показала дорогое украшение на выставке «Очарование красоты. Из истории ювелирных украшений в России» от MIUZ Diamonds и Государственного исторического музея. Когда модель спросили, кто подарил ей это кольцо, она назвала Тимати.

«Это мой любимый подарил» — заявила Иванова.

Она добавила, что чаще всего получает украшения в подарок.

© Соцсети

В ноябре в окружении Тимати заявили, что артист до сих пор не связал себя узами брака со своей возлюбленной Валентиной Ивановой из-за своей финансовой стратегии.

«Тимур — человек, чьи активы постоянно растут. Недвижимость, бизнесы, автомобили, счета… Он не хочет делить все это после возможного развода, сталкиваться с судами, выплачивать миллионные алименты и другие обязательства», — сообщили инсайдеры.

Они также отметили, что партнерши Тимати всегда были осведомлены о его позиции по вопросу брака.