Творчество Вайкуле предложили полностью запретить в России

Депутат Брянской областной думы и глава общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов призвал запретить творческую деятельность Лаймы Вайкуле на территории РФ. По его словам, певица проявила неуважение, выпустив песню на украинском языке. Парламентарий расценил это как кощунство, передает News.ru.

Иванов утверждает, что «под видом творческого жеста мы наблюдаем откровенное политическое высказывание, направленное на подрыв наших духовных скреп и традиционных ценностей».

Депутат заявил, что человек, который «предал свою аудиторию и встал на сторону недружественных сил», не должен больше получать доход от русской аудитории. Он призвал немедленно прекратить продажу записей и любое использование творчества певицы на территории России.

Иванов подчеркнул, что все финансовые поступления Вайкуле в России, которые остаются на ее счетах, должны быть сохранены и использованы в общественно полезных целях. По его мнению, в первую очередь, эти средства следует направить на поддержку военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

Напомним, что ранее Вайкуле спела украинскую рождественскую композицию. Она открыто выражала несогласие с российской политикой.