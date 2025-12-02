19-летняя невеста Лепса сообщила об отмене свадьбы с певцом

Модель Аврора Киба призвала не ждать ее свадьбу с народным артистом России Григорием Лепсом. Ее слова приводит StarHit.

«Пока свадьба не планируется. Не говорите "гоп", пока не перепрыгните. Мы не знаем, что будет, поэтому нельзя об этом утверждать», — сообщила 19-летняя невеста музыканта.

В то же время Киба подчеркнула, что мечтает стать матерью и иметь большую семью. По словам девушки, она хотела бы родить троих или четверых детей.

Ранее Лепс признался, что в его планы входит рождение детей. 63-летний исполнитель заявил, что «не собирается останавливаться», несмотря на «преклонный возраст».

До этого певец сообщил, что хочет сыграть свадьбу с Авророй Кибой в Москве на Красной площади. Он уточнил, что хочет установить барную стойку у Мавзолея. По словам Лепса, он планирует позвать на праздник около 500 гостей, но пока не готов назвать дату бракосочетания.