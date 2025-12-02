Побег из России, повестка и работа курьером: что известно о Дане Милохине

Блогер Даня Милохин признался, что устроился на работу курьером в Дубае. При этом в переписке с фанаткой он намекнул, что скоро может вернуться в Россию. News.ru рассказал, что известно о жизни блогера после отъезда из страны и заберут ли его в армию.

Отъезд из России

В октябре 2022 года Милохин покинул шоу «Ледниковый период», в котором выступал вместе с Евгенией Медведевой, и уехал из России. В соцсетях он заявил, что устал и знал изначально, что скоро уйдет из проекта. По информации Forbes, до отъезда, в 2021 году, блогер зарабатывал за год 110 млн рублей — тогда реклама в его блогах стоила по 3 млн рублей за пост.

Уже вскоре после переезда блогер во время прямого эфира с блогером Артуром Бабичем исполнил гимн Украины. Коллеги по шоу-бизнесу активно критиковали Милохина за это — телеведущий Оскар Кучера назвал его «мразью», а журналист Ольга Скабеева написала у себя в соцсетях, что молодой человек «сжег мосты».

После этого Милохин уехал в США, но не смог раскрутиться там в TikTok из-за большой конкуренции. В результате Даня решил перебраться в Дубай, где у него возникли проблемы с жильем — блогеру пришлось жить у своего друга рэпера Моргенштерна* (признан Минюстом РФ иностранным агентом).

Осенью 2023 года Милохин извинился в соцсетях перед гендиректором Первого канала Константином Эрнстом. Кроме того, он попросил второй шанс и возможность вернуться на телеканал.

Вскоре после извинений Милохин приехал в Москву и опубликовал фото с Красной площади. На это обратила внимание Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина, которая обратилась к Минобороны РФ с просьбой призвать Милохина в армию для «патриотического воспитания».

После этого Милохин снова улетел в Дубай. Повестку доставили по адресу в Анапе, где проживали родители блогера. Отец отказался ее подписывать, поскольку блогер там давно не живет.

Как Милохин зарабатывает в Дубае?

В феврале 2024 года Милохин заявил, что подписал контракт с промоушен-компанией Alpha Fight Series, которая организует турниры по смешанным единоборствам. По словам блогера, за каждый бой он должен получать по 700 тысяч рублей.

Первым соперником знаменитости стал Аджман Хан из Индии. Бой закончился победой Милохина техническим нокаутом в первом раунде. Позднее, в марте 2025 года, блогер провел еще один бой на вечере бокса Fighting Entertainment Association (FEA) Championship в Кишиневе — молодой человек вышел на ринг против Василе Жосана и нокаутировал оппонента в четвертом раунде.

В 2025 году Милохин рассказал в соцсетях, что стал совладельцем барбершопа Topor Barbershop в Дубае. При этом во время недавнего стрима блогер заявил, что начал работать курьером в службе доставки в Дубае — по словам Милохина, это приносит хороший доход. Кроме того, в переписке с подписчицей Даня намекнул, что хочет скоро посетить Россию.

Что ждет Милохина в России?

По мнению депутата Госдумы Виталия Милонова, в России артиста никто не ждет, кроме правоохранительных органов. Он уверен, что Милохина могут привлечь к ответственности за уклонение от службы в армии.

«Человек уехал и лишился дешевого лоска, выбрал себе хорошую профессию. В России он тоже мог бы, конечно, работать курьером. Только наши курьеры более интеллигентные, они не распевают гимн Украины. Ему надо оставаться там. Конечно, Милохин может сменить локацию, поработать курьером в Таиланде или Лондоне», — добавил парламентарий.

При этом адвокат Майя Шевцова считает, что риск уголовной ответственности за уклонение от службы в случае Милохина довольно низкий. Она отметила, что сам факт отсутствия по месту жительства и неполучение повесток автоматически не образуют состава преступления, если нет доказательств умышленного уклонения.

«При возвращении в Россию блогеру, вероятнее всего, предложат явиться в военкомат для уточнения данных и прохождения мероприятий, связанных с призывом. Возможна административная ответственность за нарушение правил воинского учета», — добавила она.

Продюсер Сергей Дворцов уверен, что именно армия поможет Милохину восстановить карьеру — эксперт напомнил, что блогер «перешел дорогу руководству одного известного канала».

«У него подорванная репутация. Вряд ли по возвращении у него будут заказчики. Но, чтобы восстановить свою репутацию, ему точно стоит отслужить в армии, завести блог и постить про армейские будни», — считает продюсер.

Продюсер Максим Загорулько не так категоричен — по его мнению, Милохину нужно будет снова попасть в тренд, создать актуальное творчество и найти внутреннюю мотивацию и цель. Рекламодатели же вполне могут вернуться к блогеру, ведь зачастую идут туда, где есть траффик.

*признан Минюстом РФ иностранным агентом