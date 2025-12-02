ФНС закрыла благотворительный фонд дочери Долиной

Налоговая служба ликвидировала благотворительный фонд, одним из учредителей которого была дочь народной артистки России Ларисы Долиной — Ангелина.

Это следует из регистрационных документов, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.

«Прекратило деятельность (Ликвидация некоммерческой организации по решению суда)», — говорится в документах.

Фонд был создан в 2013 году. Ангелина Долина стала его учредителем в январе 2021 года, однако уже в марте того же года перестала значиться в этом статусе.

Вокруг Долиной разгорелся новый скандал

Ранее сообщалось, что в Госдуме и экспертной среде продолжают обсуждать инициативы по снижению рисков при сделках с недвижимостью после резонансного дела с квартирой Ларисы Долиной.