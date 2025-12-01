Накануне осудила Долину: певица Слава стала жертвой мошенников

Певица Анастасия Сланевская, известная под псевдонимом Слава, на своей странице в Instagram* рассказала о том, что она вместе с сестрой столкнулась с мошенниками.

По словам артистки, некто создает их поддельные аккаунты в социальных сетях и пытается собирать со знакомых родственниц деньги.

— Мы ничего не снимаем, это точно. Поэтому будьте, пожалуйста, осторожны. Какая-то болезнь нашего века! Вот эти разводы начались, какая-то жесть! — предупредила Слава.

Незадолго до этого певица пожаловалась, что теперь не может продать ни одну квартиру, поскольку покупатели боятся обмана от знаменитости после скандала с продажей жилья артистки Ларисы Долиной. Она пояснила, что решила продать жилье, чтобы помочь детям и сделать ремонт себе и сестре.

Утром 27 ноября Второй кассационный суд не удовлетворил жалобу Полины Лурье и подтвердил право собственности Ларисы Долиной на квартиру в Хамовниках. Заседание, посвященное жалобе, прошло в закрытом режиме.

«Вечерняя Москва» рассказала, как злоумышленники попытались «забрать» квартиру у Долиной и как мошенники хотели завладеть ее недвижимостью, расположенной в других странах.

Такая схема даже получила свое название — «эффект Долиной». Что это за феномен и как он изменил рынок недвижимости, разбиралась «Вечерняя Москва».

