Пригожин прокомментировал скандал вокруг Ларисы Долиной

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал скандал вокруг певицы Ларисы Долиной, которую критикуют в соцсетях из-за ситуации с квартирой. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Пригожина, больше всего в этой ситуации его поражает критика со стороны коллег Долиной. При этом он подчеркнул, что не выгораживает певицу, но считает недопустимым оскорбления в ее адрес.

«Меня больше всего поражает, что коллеги по цеху хайпуют на этой теме. Я не говорю, что Долину нужно защищать, но оскорбления, которые она получает, это перебор», — заявил он.

Помимо этого Пригожин добавил, что самой Долиной стоит выйти и публично прокомментировать скандал. Кроме того, он также считает, что вины певицы в ситуации с квартирой нет, так как отказ в возвращении денег за жилплощадь принял суд.

«Безусловно, покупатель квартиры не должен пострадать, ровно как и продавец. Все набросились на Долину, но это же суд решает, а не она. Важно, что сегодня благодаря ситуации с Долиной государство обратит внимание на квартирный вопрос, который существует уже много лет», — заявил он.

Скандал вокруг Ларисы Долиной разгорелся после того, как певица продала свою квартиру в центре Москвы. Позже она заявила, что совершила сделку под влиянием мошенников и обратилась в суд, чтобы признать продажу недействительной. В итоге суд встал на сторону певицы и вернул Долиной квартиру, но не обязал ее вернуть деньги от продажи покупателю. Это вызвало широкий общественный резонанс, а сама Долина стала объектом критики в соцсетях.

