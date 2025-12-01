Долина запретила комментировать свои публикации из-за скандала с квартирой

Российская эстрадная певица Лариса Долина запретила пользователям социальной сети Instagram* комментировать свои публикации из-за скандала, связанного с ее квартирой.

© Вечерняя Москва

Исполнительница приняла это решение на фоне того, что пользователи Сети стали массово оставлять негативные комментарии под публикациями певицы и видеозаписями с его участием. Ранее певица никогда не ограничивала поклонникам возможность комментировать ее записи в соцсетях.

После того как суд подтвердил право Ларисы Долиной на квартиру в Москве, она оказалась в центре общественного внимания из-за «культуры отмены». Поклонники исполнительницы якобы стали массово отказываться от посещения ее концертов, а крупные компании дистанцировались от артистки, опасаясь репутационных рисков.

Вокруг Долиной разгорелся новый скандал

1 декабря первый заместитель председателя комитета Государственной думы по культуре Елена Драпеко подчеркнула, что недовольство россиян не направлено против певицы Ларисы Долиной, а связано с решением суда.

*Принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.