Бородина призвала остановить травлю Долиной

Телеведущая вступилась за певицу.

Недавно Лариса Долина оказалась в эпицентре крупного скандала, последствия которого серьезно ударили по ее репутации. Суть истории заключается в сделке с ее недвижимостью. В прошлом году мошенники развели артистку на деньги и квартиру, которую приобрела не знавшая об афере Полина Лурье.

Суд встал на сторону Ларисы, а многодетная мать лишилась 112 миллионов рублей. Сразу после того, как детали этой истории стали достоянием общественности, Долина столкнулась с травлей. Ее запланированные ранее концерты были отменены, а многие представители шоу-бизнеса стали публично издеваться над певицей. Блогеры и владельцы различных заведений открыто объявляли Ларису персоной нон грата. У телеведущей Ксении Бородиной на этот счет сложилось собственное мнение. В своем личном блоге она призвала перестать травить артистку.

Всю ситуацию звезда «Дома−2» называет несправедливой, но отмечает, что Долина не заслуживает того уровня агрессии и хейта, который на нее обрушился. Ксения при этом не выгораживает Ларису, считая, что она поступила неправильно.