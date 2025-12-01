Бородина призвала остановить травлю Долиной: «Вы хотите, чтобы она умерла?»
Телеведущая вступилась за певицу.
Недавно Лариса Долина оказалась в эпицентре крупного скандала, последствия которого серьезно ударили по ее репутации. Суть истории заключается в сделке с ее недвижимостью. В прошлом году мошенники развели артистку на деньги и квартиру, которую приобрела не знавшая об афере Полина Лурье.
Суд встал на сторону Ларисы, а многодетная мать лишилась 112 миллионов рублей. Сразу после того, как детали этой истории стали достоянием общественности, Долина столкнулась с травлей. Ее запланированные ранее концерты были отменены, а многие представители шоу-бизнеса стали публично издеваться над певицей. Блогеры и владельцы различных заведений открыто объявляли Ларису персоной нон грата. У телеведущей Ксении Бородиной на этот счет сложилось собственное мнение. В своем личном блоге она призвала перестать травить артистку.
Всю ситуацию звезда «Дома−2» называет несправедливой, но отмечает, что Долина не заслуживает того уровня агрессии и хейта, который на нее обрушился. Ксения при этом не выгораживает Ларису, считая, что она поступила неправильно.
«Долина не моя приятельница и не моя любимая певица, но этот хейт справедлив? Если бы был разрешен костер последи площади, то она бы там уже горела… Она поступила несправедливо! Но вы хотите чего? Чтобы она умерла от сердечного приступа с вашими высказываниями?» — задалась вопросом Бородина.