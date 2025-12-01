Татьяна Буланова решила снова стать студенткой

Музыкальный критик Евгений Бабичев сообщил News.ru, что российская певица Татьяна Буланова поступила в частный университет в Минске. По мнению Бабичева, это может быть связано с планами певицы получить звание народной артистки России.

По данным Бабичева, 56-летняя Буланова поступила в Институт современных знаний на специальность «Музыкальное искусство эстрады». По его словам, речь идет о заочном обучении сроком пять лет.

По мнению Бабичева, диплом института способен помочь Булановой получить «высшее почетное звание РФ в области музыки» - звание народной артистки.

В 2004 году Буланова получила звание заслуженной артистки России. В 2025-м певица была награждена медалью «За труды в культуре и искусстве».

В минском Институт современных знаний подтвердили News.ru, что Буланова поступила в вуз. Представитель института предположил, что певицу привлекли отзывы о преподавателях вуза.