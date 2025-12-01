Миллионы долларов и карусели: названы баснословные гонорары звезд за выступления

Многодневные пышные свадьбы в Индии хорошо сочетаются с местной традицией. Как сообщает «Царьград», индийские миллиардеры не скупятся на роскошные гуляния, а также рады приглашать мировых знаменитостей за баснословные гонорары.

60 млн долларов за четыре дня

В индийском Удайпуре несколько дней подряд не смолкала музыка — местная элита праздновала бракосочетание дочери главы фармацевтического гиганта Ingenus Pharmaceuticals Нентра Мантены и технологического предпринимателя Вамси Гадираджу. Торжества развернулись с огромным масштабом, перемещаясь между роскошными локациями города. Общая их стоимость составила около 60 млн долларов.

Организаторы проявили немало фантазии и в развлечениях: гостей угощали сладостями, которые готовили прямо при них, катали на каруселях и развлекали на многочисленных интерактивных площадках. Оформление также производило сильное впечатление: бесчисленные цветы, гигантские фигуры животных.

Побывали на свадьбе и мировые знаменитости — Дженнифер Лопес и Джастин Бибер. Певица облачилась в роскошное сари, отрепетировала номер, а затем отправилась радовать молодоженов и гостей праздника своим номером.

По данным СМИ, Лопес получила за это выступление 7 млн долларов. Перед собравшимися она исполнила свои известные композиции, в том числе Waiting for Tonight и Get Right. Выступление артистка закончила тостом в честь молодоженов, которые поднялись к ней на сцену.

Отметим, что в толпе гуляющих можно было заметить Дональда Трампа-младшего и его возлюбленную. Сама Лопес прилетала не только для короткого выступления — артистка также стала почетной гостьей всего торжества.

Танцующая Хиллари Клинтон и Бейонсе

Ярким примером стала свадьба 2018 года, когда замуж выходила дочь самого богатого человека Индии — бизнесмена Мукеша Амбани. На мероприятие, стоимость которого достигла 100 млн долларов, прибыли Хиллари Клинтон, Наталья Водянова и Бейонсе.

Особенное внимание прессы привлекла бывший госсекретарь США Клинтон — ее многие издания упоминали в контексте совместного танца со звездой Болливуда Шахрух Ханом. Также среди гостей заметили бывшего госсекретаря Джона Керри. Наблюдатели высказывали предположения, что приглашение политиков такого уровня могло преследовать определенные стратегические и политические цели.

Индийскую киноиндустрию на торжестве представляли известные международные актрисы Айшвария Рай и Приянка Чопра. Супермодель Водянова «представляла» европейскую сторону, а выступление американки Бейонсе стало кульминацией музыкальной программой.

Полгода празднований

Другая огромная свадьба состоялась в небольшом, но богатом нефтью индийском городе Джамнагар в 2024 году. В один день туда прилетело около 130 частных самолетов. Среди гостей — Марк Цукерберг с супругой Присциллой Чан, Билл Гейтс в сопровождении новой спутницы Паулы Херд, Иванка Трамп с мужем Джаредом Кушнером и дочерью Арабеллой. Завершила вечер американская певица Рианна, которая сперва выступила, а после танцевала с гостями.

Завирусился в TikTok: Билан увеличил цену новогоднего корпоратива

Отдельного внимания заслуживает банкет: 65 шеф-поваров работали для 2,5 тысяч гостей, предлагая меню из более чем 500 блюд. Общая стоимость празднования остается неизвестной. По оценкам экспертов, только на саму свадьбу было потрачено не менее 20 млн долларов, причем выступление Рианны обошлось примерно в 7 млн.

Все празднества растянулись на полгода. По предварительной оценке, на них могло уйти около 600 млн долларов. Фактическая сумма может быть еще выше, поскольку официальная схема нигде не раскрывается.