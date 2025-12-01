Бондарчук, «Метод-3» и США: что происходит в жизни Андреевой

Поклонники недовольны отсутствием актрисы Паулины Андреевой в новом сезоне сериала «Метод». Как сейчас живет артистка, развелась ли она с режиссером Федором Бондарчуком и зачем летала в США, разбиралось издание News.ru.

Отказ от съемок в «Методе»

Паулина Андреева сама отказалась от участия в съемках «Метода», отметив, что нужно уметь «завершать и идти дальше». При этом она поблагодарила всех, с кем работала над сериалом, в том числе Юрия Быкова, Александра Цекало и Константина Хабенского.

«Счастье, что в моей жизни этот проект случился», — подчеркнула актриса.

В свою очередь зрители уже выразили свое разочарование тем, что героиня Андреевой Есения Стеклова пропала из сериала, и это никак не было объяснено, а сам третий сезон стал слишком мрачным и в нем больше жестокости.

«Почему изменилось абсолютно все? Это провал… Убийства стали как из ужастиков», — констатировала одна из поклонниц «Метода».

Решение о разводе с Бондарчуком

В марте этого года Паулина Андреева сообщила о своем расставании с режиссером Федором Бондарчуком после девяти лет совместной жизни.

«Формальность слов о глубоком уважении и благодарность друг к другу не могут описать наших настоящих чувств, которые мы сохраняем, даже приняв решение не быть вместе как муж и жена. (…) Все меняется. Изменилась и наша история», — заявила актриса.

При этом в октябре появилась информация, что Андреева и Бондарчук решили попробовать сохранить брак и вновь живут вместе. После примирения пара переехала на новое место жительства в Столовом переулке.

Поездка в США

Также осенью стало известно, что Андрееву заметили на вечеринке в США в честь дня рождения кинопродюсера Ильи Стюарта. При этом артистка так веселилась и танцевала, что в какой-то момент сняла с себя туфли на танцполе. И, судя по всему, она проводила время без Бондарчука, отмечает издание.

Отметим, что ранее в разладе в семье Бондарчука обвинили 30-летнюю актрису Софию Синицину, однако эту информацию опровергали друзья Андреевой. Следом Бондарчуку приписали роман с соосновательницей модного бренда Полиной Подплетенной. Однако, по данным осведомленных источников, это ложь.