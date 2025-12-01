Лолита отреагировала на подозрения в мошенничестве

На днях певицу Лолиту вслед за Ларисой Гузеевой обвинили в мошенничестве. Всё из-за призывов покупать жильё на Бали у проверенного специалиста Сергея Домогацкого. Дело зашло так далеко, что теперь пострадавшие требуют наказать всех знаменитостей, как-либо связанных с застройщиком.

© Super.ru

Лолита решила прокомментировать скандал. В личном в блоге в запрещенной соцсети она вышла на связь с подписчиками и заявила, что не имеет отношения к мошенническим схемам риелтора. Она работали вместе по другому вопросу — подарили жильё нуждающейся семье.

Артистка заверила, что давно помогает отечественным производителям — тем, кто делает мебель, ремонтирует квартиры. Все они так или иначе помогали другим людям — причём совершенно бесплатно. По этой же причине она сотрудничала с Домогацким.

Более того, Лолита заверила, что никогда не стала бы продвигать покупку жилья в регионах с повышенным риском природных катаклизмов вроде землетрясения и цунами.

«Поэтому не шейте мне всякие дела. Дела у прокурора, вот и разбирайтесь. Подавайте на меня все, что хотите. А я считаю, что сделала доброе дело. Хоть одна семья получила что-то бесплатно из моих рук тоже», — заключила она.

Напомним, скандал вокруг застройщика разгорелся после того, как Лариса Гузеева рассказала о приобретении виллы на Бали у бизнесмена Сергея Домогацкого и показала документы. Позднее выяснилось, что мужчина оказался мошенником. Пострадавшие требуют привлечь к ответственности не только Домогацкого, но и артистку, так как многие покупатели доверились её рекомендациям.

