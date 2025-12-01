Продюсеру "Ласкового мая" Андрею Разину, объявленому в розыск по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере с денежными средствами поэта Сергея Кузнецова, могут добавить второй эпизод преступления из-за подделки договора с певцом группы Юрием Шатуновым. Об этом говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС документах.

"Оригинал датирован и подписан 2013 годом, но касается предоставления Шатуновым продюсеру всего лишь права на публикацию касающейся группы информации в СМИ. Договор от 2025 года не является оригиналом и сделан на основании оригинального первого двухстраничного документа путем раскрепления страниц и прикрепления к ним других текстов, различное сочетание которых позволяло истцу Андрею Разину и его юристам предоставлять в суды каждый раз новые сфальсифицированные доказательства. На основании изложенного просим провести по данному факту проверку и возбудить по ее результатам уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)", - следует из материалов дела.

