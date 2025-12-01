Всплыла подноготная отношений Семенович с женатым женихом

Анна Семенович представила возлюбленного в прошлом году. Певица не стала прятать мужчину и делать из романа тайну. Бывшая солистка "Блестящих" честно рассказала, что счастлива в отношениях с бизнесменом из Германии Денисом Шреером, который разводится с женой. Тот факт, что мужчина все еще в браке, артистку ничуть не смутил.

Семенович хвасталась дорогими подарками от любимого, рассказывала, что он возит ее по самым роскошным курортам. Когда Анна продемонстрировала кольцо, которое ей преподнес Денис, артистке позавидовала даже певица Слава.

Однако внезапно одна из подруг Семенович выдала подноготную этих отношений, заявив, что Шреер не такой богатый, как пытается показать Анна. Якобы звезде приходится самой платить за некоторые путешествия, просто чтобы поддерживать свой статус.

Приятельница артистки подчеркнула, что у Дениса есть деньги, но их все равно не достаточно для закрытия всех нужд Семенович. Анне приходится "доплачивать", чтобы не терять лицо. Так, по словам приятельницы, певица может спонсировать совместные поездки на отдых, но преподносить это как подарок возлюбленного.

"Денис не такой богатый, как Аня об этом рассказывает. Да, деньги есть, но не так чтобы все ее потребности и желания закрыть. Но она же не может себе позволить встречаться с простым мужчиной, вот и выкручивается. Я почти на 100% уверена, что Аня одну из поездок сама оплатила, а рассказывала, что это все Денис", — выдала сплетню Telegram-каналу "Свита Короля" подруга бывшей "блестящей".

Напомним, что еще весной Денис сообщил, что готов сделать Анне предложение. Но сразу пояснил, что пока не может позвать артистку замуж, ведь он еще не развелся с предыдущей женой. Бизнесмен уверяет, что с супругой его уже давно ничего не связывает, но так как брак зарегистрирован в Германии, расторгнуть его довольно трудно — на это требуется время и немалые деньги.