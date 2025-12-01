Вокруг Долиной разгорелся новый скандал

Стилист Никита Карстен обвинил певицу Ларису Долину в нарушении договоренностей о сотрудничестве, отметив, что народная артистка запретила ему использовать полученный в ходе съемки контент. Его заявление приводит издание Super.

По словам стилиста, они договорились провести творческую съемку, выгоду от которой должны были получить все ее участники. Сама певица — контент для соцсетей и фотографии для обложек, остальные — рекламу от сотрудничества со звездой.

При этом для создания образов Никита Карстен пригласил «дружественные бренды», которые также рассчитывали по итогам коллаборации получить материалы для своего продвижения.

«Через какое-то время я пишу: «А где фото- и видеоматериалы, которые мы можем использовать?» На что мне ответили: «Фото- и видеоматериалы Лариса Долина использовать запретила. Только она может их публиковать»», — рассказал стилист.

Он подчеркнул, что такое отношение демонстрирует «суть самого человека».

Ранее вокруг имени Долиной разгорелся скандал из-за продажи ею квартиры. С певицей связались мошенники, выдав себя за «сотрудников спецслужб», убедили ее продать жилье и перевести средства на «безопасный счет». После этого Хамовнический суд Москвы по иску Долиной признал сделку недействительной и восстановив право собственности на квартиру. 27 ноября Второй кассационный суд подтвердил законность решения суда первой инстанции.

Долина решилась на отчаянный шаг на фоне хейта в соцсетях

При этом возврат покупательнице денег зависит от результатов уголовного дела против мошенников. В русскоязычном сегменте интернета стали распространяться статьи об «Эффекте Долиной» — схеме, по которой владелец квартиры после ее продажи идет в суд, признавая сделку незаконной, а покупатель остается и без денег, и без жилья.