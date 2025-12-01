Громкое дело о недвижимости певицы Ларисы Долиной спровоцировало скандал в Сети: пользователи запустили флешмоб по «отмене» артистки и нарекли её «похитителем новоселья».

Ситуация продолжает развиваться, привлекая всё больше внимания общественности. В связи с этим Лариса Долина пошла на беспрецедентный шаг и отключила комментарии ко всем своим публикациям в соцсетях. Об этом сообщает MK.ru.

Певица регулярно делилась контентом с подписчиками. Однако после того, как кассационный суд вынес решение в её пользу, поток негативных комментариев многократно возрос. В ответ на давление общественного мнения Долина отключила возможность комментирования своих публикаций. Ранее артистка никогда не прибегала к подобной мере.

Этим решением певица попыталась оградить себя от тысяч негативных комментариев, появляющихся под её видео. Тем не менее, такой шаг не повлиял на сложившееся в обществе мнение о ситуации.

Ранее флешмоб по «отмене» Ларисы Долиной прокомментировал её концертный директор Сергей Пудовкин, назвав происходящее «оголтелой травлей».