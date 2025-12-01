Звёздной наследнице Филиппа Киркорова Алле-Виктории исполнилось 14 лет. Обожающий свою дочь артист поделился в социальных сетях трогательными моментами организованного им праздника.

В своём блоге Филипп Бедросович поздравил девочку со заносимой датой.

«1 декабря 2025 года. 14 лет моей дочери Алле-Виктории! Вся моя любовь в этой искренней девочке! Вот такие ночные семейные посиделки у нас случились дома в первый день зимы», — написал певец.

Киркоров показал видео с сюрпризом для дочери: ровно в полночь весь зал в доме был украшен красными и золотыми шарами, а на столе расположились многочисленные подарки для именинницы вместе с праздничным тортом. Филипп вместе с сыном встретили Аллу-Викторию в подготовленной гостиной и трогательно поздравили её.

Праздник продолжился вручением подарков. От отца Алла-Виктория получила розовые пушистые кеды, а брат подарил ей тетрис. Среди других сюрпризов оказались модные наряды и оригинальные игрушки. Восторженная реакция именинницы была искренней.

«Офигеть!», — воскликнула 14-летняя девочка, наслаждаясь вниманием и презентами.

Ранее Филипп Киркоров обмолвился, что устроит для дочери двойное празднование дня рождения: сначала состоится семейное торжество, а потом шумный праздник с друзьями.