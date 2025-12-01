«Порешала вопросики в верхах»: скандал с Долиной превратил покупку жилья в лохотрон

История с элитной недвижимостью Ларисы Долиной вызвала настоящую бурю негодования в социальных сетях. Общественность требует ответов, а юристы разводят руками, не понимая, как вообще такое могло произойти в современной правовой системе.

Все началось со сделки, которая на первый взгляд казалась вполне обычной. Квартира в престижных Хамовниках переходила к новой владелице – молодой матери-одиночке Полине Лурье. Казалось бы, обычная история покупки жилья в столице. Но развязка оказалась настолько неожиданной, что до сих пор заставляет людей спорить о справедливости и равенстве перед законом.

Деньги были, но их как будто не было

Детали судебного разбирательства поражают своей абсурдностью. Как стало известно из материалов дела, опубликованных в Telegram-канале «Светский хроник», суд пришел к ошеломляющему выводу. В официальном заявлении черным по белому написано: доказательств возмездного характера сделки предоставлено не было. Проще говоря, квартиру якобы отдали просто так, безвозмездно.

«А никаких денег и не было».

При этом имелись документы о передаче денег, расписки и даже видеозаписи из банка. На камерах четко видно, как происходил расчет наличными, как опечатанные пачки купюр переходили из рук в руки. Покупательнице выдали документ о списании со счета внушительной суммы в 112 миллионов рублей. Но всего этого оказалось недостаточно для суда.

Пользователи соцсетей не скрывают возмущения. Одна из комментаторов под ником kranchday поделилась своим изумлением:

«Я посмотрела разбор решения суда. Адвокат зачитывала прямо все. В банке под видеозапись банк передал опечатанные пачки Долиной. Покупателю дали документ о списании со счета суммы. То, что Долина не пересчитала купюры, явилось основанием того, что денег и не было».

Получается, если вы не пересчитали деньги на месте – их как будто и не существовало? Такая логика ставит в тупик даже опытных юристов.

Судья ушел на повышение, а дело закрыли

Но самое интересное началось потом. Буквально через месяц после вынесения этого неоднозначного решения судья, утвердивший его, неожиданно получил повышение. Совпадение? Общественность так не считает. В комментариях люди прямо пишут о том, что дело было «порешано в верхах», а все судебные заседания были лишь формальностью.

Адвокаты артистки построили защиту на том, что их подзащитная находилась под психологическим воздействием мошенников. Якобы целых три месяца она не контролировала свои действия и не понимала, что делает. В таком состоянии якобы перевела аферистам не только 112 миллионов от продажи квартиры, но и около 200 миллионов собственных сбережений и заемных средств.

Юристы в шоке от трактовки законов

Профессиональное юридическое сообщество не может скрыть недоумения. Пользователь под ником VirtuoZka, пишет:

«Тут нет никакого правового основания для такого решения. Если бы мы такое толкование норм на юрфаке выдали, нас бы отчислили в ту же минуту. В этом деле все очень просто. Бабка Кудельман пошла в высокие кабинеты просить помощи, и ее просьбу удовлетворили. Дали суду отмашку "все порешать правильно"».

Действительно, ситуация выглядит странно с любой точки зрения. С одной стороны, квартиру вернули бесплатно, признав сделку недействительной. С другой стороны, певица продолжает числиться потерпевшей по уголовному делу о хищении у нее сотен миллионов рублей. Парадокс, который сложно объяснить с точки зрения логики и права.

Комментаторы точно подмечают абсурдность ситуации:

«Парадокс в том, что Долиной удалось добиться безвозмездного возвращения квартиры – при этом она продолжает оставаться потерпевшей по уголовному делу о хищении у нее сотен миллионов, в том числе от квартиры».

По всей стране началась эпидемия

Но самое опасное последствие этой истории – волна подражателей. По словам комментаторов, после того как дело получило широкую огласку, схожие схемы начали использовать по всей России. Особенно активизировались пожилые женщины, которые теперь надеются продать квартиру, получить деньги, а потом вернуть жилье через суд.

Готовы рискнуть квартирой?

«Да, она не первая, но она самая известная. Именно после нее схематозники валом повалили, до этого были единичные случаи», – утверждает Алексей К.

Юристы предупреждают: не стоит повторять чужой опыт, надеясь на аналогичный исход. Российская правовая система не основана на прецедентном праве, и то, что сработало в одном случае, совершенно не гарантирует успеха в другом. Более того, эксперты уверены, что Верховный суд вряд ли позволит подобным решениям стать массовыми.

Общество требует справедливости

В социальных сетях не утихают споры. Одни считают, что артистка действительно стала жертвой мошенников и заслуживает сочувствия. Другие уверены, что произошел настоящий правовой беспредел, и обычный человек никогда не смог бы добиться такого результата в суде.

История приобретает все новые повороты с каждым днем. Люди внимательно следят за развитием событий, обсуждают детали, делятся мнениями. Кто-то видит в этом деле подтверждение того, что в России «есть правосудие для всех и правосудие для избранных». Кто-то надеется, что справедливость все же восторжествует, и пострадавшая покупательница получит компенсацию.

Пока же факты говорят сами за себя: элитная квартира в центре Москвы вернулась к прежней владелице без необходимости возвращать полученные за нее деньги. Видеозаписи, документы и расписки не убедили суд в том, что сделка была возмездной. А судья, принявший такое решение, получил карьерный рост.

Что дальше?

Юридическое сообщество внимательно наблюдает за тем, какие последствия будет иметь это дело. Станет ли оно единичным случаем или откроет дорогу для аналогичных схем? Сможет ли пострадавшая сторона добиться справедливости в вышестоящих инстанциях?

Рынок вторичной недвижимости парализован, люди боятся покупать квартиры у пожилых продавцов.

Ответы на эти вопросы покажет время. А пока общественность продолжает активно обсуждать ситуацию, требуя прозрачности и справедливости. Ведь если законы работают по-разному для разных людей, это подрывает веру в саму систему правосудия.

