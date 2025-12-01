Загадочное послание Бритни Спирс вызвало тревогу у ее близких

Загадочное послание Бритни Спирс вызвало тревогу у её близких: «Я сорвалась»
43-летняя поп-звезда Бритни Спирс опубликовала в личном блоге пост, где она затронула темы личных переживаний и душевных терзаний. После этого послания родственники певицы всерьез обеспокоились её психологическим состоянием. Об этом сообщает RadarOnline.
«Не нашла своё праздничное платье на этот год. Размышления полезны для души. Иногда из тяжёлых событий выходят хорошие вещи, и мы учимся. Я поняла, что настоящее эмоциональное выражение говорит о многом для всех нас», — поделилась певица.
В своём послании артистка размышляла о важности сохранения детской непосредственности.
«Назовите это ребячеством, глупостью, раздражением. Мы вырастаем и становимся женщинами, но осмелитесь ли вы сохранить самую чувствительную часть души и позволить ей бунтовать. Ребёнок внутри должен говорить в самые уязвимые моменты», — отметила она.
Бритни Спирс также затронула тему душевных испытаний, отметив, что иногда для появления в жизни редких и прекрасных вещей нужно пожертвовать чем-то.
В завершение певица явно намекнула на какую-то вечеринку.
«Я даже не могу смотреть на еду после этого Дня благодарения. Я сорвалась, была такой плохой, но это было чертовски хорошо. Прости меня, отец», — написала Бритни.
К слову, накануне Спирс была замечена на улице с бокалом шампанского.