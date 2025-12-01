Сравнялся с Киркоровым: Билан увеличил цену новогоднего корпоратива

Певец Дима Билан увеличил стоимость своих выступлений на новогодних корпоративах до 10 миллионов рублей, сравнявшись с Филиппом Киркоровым. Этот популярный артист из нулевых годов вновь обрел любовь молодежи, сообщает Mash.

Популярность артиста возросла благодаря песне 2007 года, которая завирусилась в TikTok. Речь идет о треке «Я твой номер один». На волне успеха у зумеров Билан оперативно увеличил гонорар и пересмотрел райдер.

Сам певец и его директор путешествуют VIP-классом, в то время как команда из 19 человек летит экономом. По прибытии их встречают три автомобиля: два V-Class для группы и Maybach для артиста. В машинах предусмотрены подушки, пледы и кофе, говорится в публикации канала.

Для проживания требуется отель не ниже 5 звезд и хотя бы один люкс для Билана. Суточные расходы на всю команду составляют 125 тысяч рублей. В гримерке артист предпочитает буженину, морепродукты и пару банок энергетика — ранее он употреблял до восьми банок. После концерта певец ужинает лапшой и стейком из белой рыбы с брокколи. От сладкого он отказался в этом году.

Певец не станет за деньги фотографироваться для фанаток, давать автографы или записывать совместные ролики в TikTok. В то же время он возобновил частные выступления за границей, пишут авторы.