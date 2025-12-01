Валерия рассказала, как определить неподходящего мужчину

Певица Валерия в подкасте Алины Топаловой рассказала, как определить неподходящего мужчину.

«Когда начинают появляться звоночки — попытки подавить ваше собственное «Я» — это повод задуматься и, возможно, расстаться», — заявила артистка.

Певица объяснила, что мужчина не должен пытаться изменить личность возлюбленной, ее интересы и мышление. По мнению Валерии, хороший партнер будет искренне заботиться о своем любимом человеке, о его окружении и интересах.

В прошлом году Валерия и ее супруг Иосиф Пригожин поделились архивными кадрами со свадьбы. Для певицы этот брак стал третьим. Ее первым мужем стал музыкант Леонид Ярошевский, с которым она вместе переехала из Саратова в Москву. Во второй раз певица вышла замуж за продюсера Александра Шульгина, от которого родила троих детей. В 2002 году супруги развелись, и артистка публично обвинила экс-мужа в домашнем насилии.

До брака с Валерией Пригожин был женат на Елене Соколовой. У экс-супругов двое детей: Дмитрий и Даная. А также у продюсера есть дочь Елизавета, которая родилась в его отношениях с Лейлой Фаттаховой.