У Алексея Глызина объявилась внебрачная дочь

Певец Алексей Глызин воспитал двух сыновей, однако не исключает возможности, что у него есть внебрачные дети. Певец отметил, что из-за годов активных гастролей он не помнит всех поклонниц, с которыми встречался после концертов. Именно поэтому он не удивился, когда ведущие программы «Звезды сошлись» предложили ему познакомиться с предполагаемой дочерью.

© Вечерняя Москва

Анна Глызина носит фамилию артиста и считает, что они похожи внешне. По ее словам, впервые она узнала о возможном отце от мамы в детстве через радио, на котором звучал голос Глызина. Мама Анны познакомилась с певцом в подмосковном парке, а их роман продолжался около пяти лет.

Когда женщина забеременела, отношения внезапно оборвались, так как Глызин на тот момент был женат. Анна объяснила, что сама решила носить фамилию и отчество от предполагаемого отца. Ранее она пыталась подходить к Глызину на концертах, но диалога не получалось.

Певец заявил, что не помнит этих встреч, отметив, что к нему часто обращаются с подобными откровениями после концертов. Он подчеркнул, что не может вспомнить подробности, но относится к этому спокойно.

Знаменитый дрессировщик Аскольд Запашный развелся с женой Элен спустя 18 лет брака. Одной из причин стала измена артиста с коллегой по цирку Дианой, которая родила от него внебрачного сына. До этого дрессировщик не раскрывал подробностей своей личной жизни, но теперь в программе «Секрет на миллион» на НТВ рассказал о том, как появился на свет его третий ребенок, и даже показал его фото.