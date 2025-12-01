Продажа имущества, израильский паспорт и 80-летие: как живет Хазанов

Сегодня народному артисту РСФСР и художественном руководителю Московского театра эстрады Геннадию Хазанову исполняется 80 лет. Почему он распродал свое имущество в России, и как относится к спецоперации, разбиралось издание News.ru.

Отношения с отцом

Геннадий Хазанов родился 1 декабря 1945 года в Москве. После окончания школы он устроился слесарем на радиозавод и пытался поступить в театральное училище. В итоге он стал студентом Московского инженерно-строительного института, где начал играть в КВН.

В 1967 году Хазанов поступил в Государственное училище циркового и эстрадного искусства. Он четыре года отработал конферансье в оркестре Леонида Утесова, но знаменитым его сделал монолог о студенте кулинарного техникума, написанный Лионом Измайловым. Впервые Хазанов прочитал его на V Всесоюзном конкурсе артистов эстрады.

Мать Геннадия Хазанова Ираида Моисеевна воспитывала его одна, ребенка она родила не в браке и ничего не говорила сыну об отце. Сам Хазанов отмечал, что у него были достаточно сложные отношения с матерью, а с отцом они не начали общаться, даже живя в одном доме.

«Так получилось, что в 36 лет я получил квартиру в 14-этажной башне на Якиманке. Понятия не имел, что в этом же доме на 6-м этаже живет мой папа, потом соседка мне рассказала. А он, я уверен, сразу меня узнал, это абсолютно точно. Он видел меня, свою внучку Алису, когда она гуляла, но сам никогда не подходил, ни к ней, ни ко мне», — рассказывал Хазанов.

Политическая позиция

В 2012 году артист был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах. В 2014 году поддержал присоединение Крыма к РФ. При этом он не выступал открыто против специальной военной операции и не делал никаких заявлений о текущей ситуации на Украине.

Однако в декабре 2023 года Хазанов высказался о патриотизме, процитировав слова писателя Льва Толстого о том, что он является «рабством» и орудием правителей «для достижения властолюбивых и корыстных целей». Но артист нигде прямо не утверждал, что речь идет о том, что происходит в мире.

Продажа имущества

Ранее в СМИ ранее появилась информация о том, что Геннадий Хазанов продал квартиры и дома в Москве и области на сумму в 706 млн рублей.

В частности, упоминались квартиры на улице Малая Молчановка (237 млн рублей) и в Пресненском районе (232 млн рублей), дом с постройками в селе Дубки (112 млн рублей), а также квартиры на Якиманке (102 млн рублей) и в поселке Сосны Одинцовского городского округа (23 млн рублей).

Таким образом, у Хазанова осталась лишь квартира на улице Люсиновской в Замоскворечье площадью 39 квадратных метров. При этом он владеет двумя видами бизнеса в стране и занимает пост худрука Московского театра эстрады.

Журналисты задали артисту вопрос, готовится ли он к «прощанию с Россией». По данным Telegram-канала Shot, Хазанов толкнул корреспондента, который пытался добиться от него ответа.

При этом у артиста есть израильский паспорт, который был получен им еще в 1991 году и дает право въезжать в 151 стану мира без визы либо с возможностью упрощенного получения документа.

Празднование 80-летия

Никаких юбилейных концертов у Хазанова не запланировано. Но 6 декабря в эфире Первого канала покажут документальный фильм «Выхожу один я…» к его 80-летию.

В фильме Геннадий Хазанов расскажет, как создавались его известные номера и почему в 90-х он ушел со сцены. Часть проекта посвящена личной жизни, в том числе и его браку со Златой Эльбаум.