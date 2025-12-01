Полина Диброва призналась, что теперь ее никто не встречает в аэропорту

Полина Диброва возвращается в Москву после жаркого и насыщенного отдыха на Мальдивах. Экс-супруга телеведущего призналась, что ей все еще приходится привыкать к свободной жизни. В частности, к тому, что теперь никто не встречает ее в аэропорту, как бывало раньше.

© WomanHit.ru

«Зима, привет! Впереди девять часов полета и воспоминания о белоснежном песке. Вчера с девочками болтали за ужином о том, встречают ли мужья/любимые в аэропорту. Красотки, вас встречают? У меня новый виток жизни, все изменилось», — пишет Полина в Telegram-канале.

Когда одна из подписчиц выразила надежду, что перемены в жизни Дибровой — только положительные, та ответила, что так и есть.

«Конечно, все невероятно», — поделилась она ощущениями после расставания с мужем.

Меж тем, Диброва подозревают в новом романе, с нутрициологом Катей Гусевой. Поговаривают, что скоро шоумен официально представит избранницу публике, но пока он даже не комментирует перемены на личном фронте.