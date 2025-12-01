Против популярного российского рэпера возбудили уголовное дело

В отношении российского рэпера Face (настоящее имя — Иван Дремин, внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) возбудили уголовное дело. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на данные Кировского районного суда города Уфы.

Уточняется, что дело заведено по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Рэпера признали иностранным агентом в апреле 2022 года, тогда же он покинул Россию. Отмечается, что исполнитель не маркировал свои публикации в соответствии с законодательством.

В июле сообщалось, что Face оставил в России долги на сумму свыше 127 тысяч рублей. Преимущественно речь шла о неоплаченных штрафах и исполнительных сборах по ним.