Поргина прокомментировала слухи об экстренной госпитализации

Актриса Людмила Поргина опровергла слухи о своей госпитализации. Об этом сообщает «Абзац».

Ранее Shot сообщил, что 77-летнюю Поргину экстренно госпитализировали с нарушением кровоснабжения мозга. Утверждалось, что артистке грозит повторный инсульт — первый она перенесла летом 2024 года.

«Все нормально, сегодня поеду в Москву на спектакль к Терезе Дуровой вечером. Я нормально чувствую себя: жива, здорова. Еду в Москву повидать еще и внуков своих, поговорить с ними», — прокомментировала Поргина эту информацию.

Напомним, что в феврале Поргина попадала в больницу — СМИ писали, что у артистки выявили проблемы с легкими. Она провела в медицинском учреждении около недели, после чего вернулась домой, где стала придерживаться рекомендаций и проходить дальнейшее лечение.