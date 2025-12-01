Сафронов рассказал, что участники «Битвы экстрасенсов» не увидели у него рак

Иллюзионист Сергей Сафронов, который 15 лет работал одним из ведущих шоу «Битва экстрасенсов» и покинул проект в 2020 году после скандала, рассказал «Страстям», что люди со сверхъестественными способностями — миф. По его словам, ни один из участников проекта не смог распознать его онкологическое заболевание.

Сафронов отметил, что с самого начала относился к экстрасенсам скептически, и за годы работы в шоу его мнение не изменилось. Он подчеркнул, что опыт участия в проекте позволил ему научиться держаться в камере, давать интервью и развивать актерские навыки.

Телеведущий утверждает, что все участники шоу были, по сути, актерами, создававшими в гримерках образ для зрителей. Он, как иллюзионист, легко мог разоблачить их трюки и понять, что многие способности были постановочными.

По словам Сафронова, наиболее показательным стал эксперимент на съемочной площадке, когда он просил экстрасенсов предсказать его будущее. Несмотря на то, что у него была вторая стадия рака, ни один из участников не заметил болезнь, что, по мнению иллюзиониста, подтвердило отсутствие у них реальных способностей, передает сайт.

