Джигурда обвинил Долину в «правовом беспределе»

Актер Никита Джигурда раскритиковал певицу Ларису Долину, обвинив ее в «правовом беспределе». Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Артист назвал Долину «страшной злобной жабой», напомнив ее фамилию при рождении — Кудельман. По его словам, десятилетия она пела «о погоде в доме», а теперь, по мнению Джигурды, всем стало понятно, что речь идет «о погоде в своем собственном доме».

«На болотах всполошились другие именитые жабы. Они защищают свою подругу жабу Кудельман и не видят ничего зазорного в том правовом беспределе, который сотворила жаба Кудельман», — заявил Джигурда.

Актер уверен, что созданный Долиной прецедент символизирует «официальное признание наступления в России правового феодализма».

Напомним, что квартира Долиной была продана за 112 миллионов рублей, однако деньги были похищены мошенниками. Они связались с певицей, выдав себя за «сотрудников спецслужб», убедили ее продать жилье и перевести средства на «безопасный счет».

В марте 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной, признав сделку недействительной и восстановив ее право собственности на квартиру. 27 ноября Второй кассационный суд подтвердил законность решения Хамовнического суда.

Недавно в «Википедии» появилась статья об «Эффекте Долиной» — мошеннической схеме, ставшей популярной в России осенью 2025 года. Ее суть в том, что мошенники убеждают пенсионеров продать недвижимость и забирают деньги, а владелец квартиры после идет в суд, признавая сделку незаконной. Покупатель зачастую остается без жилья и денег.